Les bûûmdroegers ont choisi l’arbre qui sera planté lors de la 710e édition du Meyboom

Comme le veut la tradition, les planteurs de l’arbre du Meyboom, les bûûmdroegers, ont choisi ce jeudi, soit une semaine à l’avance, l’arbre qui sera replanté au coin de la rue du Marais et de la rue des Sables.

La plantation du Meyboom aura lieu le 9 août prochain, à 17h00, au coin de la rue du Marais et de la rue des Sables à Bruxelles. Mais comme le veut la tradition, les bûûmdroegers, soit les membres de la confrérie qui vont planter cet arbre, ont choisi une semaine à l’avance l’arbre qui trônera dans le centre de la capitale.

Après une heure de recherche dans le Bois de la Cambre, l’arbre a été trouvé : il s’agit d’un hêtre vieux de près de 30 ans, mesurant 65 cm d’épaisseur, 13 mètres de haut et pesant environ 700 kg. Dans une semaine, cet arbre sera abattu et transporté sur la Grand’Place dans l’après-midi du 9 août avant d’être planté à 17h00 au coin de la rue du Marais et de la rue des Sables. Il s’agira de la 710e plantation du Meyboom !

■ Images de Bruzz.