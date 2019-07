Burger King sanctionné pour le placement d’une publicité dans une zone interdite

La zone du square Ambiorix est en effet interdite d’affichage.

La chaîne de restauration Burger King va être sanctionné par la Ville de Bruxelles pour avoir placé un panneau publicitaire électronique sur le square Ambiorix, indiquent nos confrères de Bruzz. La zone est en effet interdite d’affichage. Pourtant, un large panneau aux couleurs de la marque a été placé au-dessus d’une enseigne de la Ville faisant la promotion de l’événement Hello Summer qui aura lieu début août dans le quartier. Burger King semble donner l’impression qu’il s’agit d’une publicité éphémère mais le panneau n’en est pas moins interdit.

“Nous avons contacté Burger King et demandé de retirer cette plaque le plus rapidement possible. Ils recevront également “une facture”, car nous ne sommes pas autorisés à infliger des amendes. Son montant sera déterminé par la taille du panneau“, indique Maïté Van Rampelbergh, porte-parole de Philippe Close.

Burger King krijgt ‘factuur’ voor foutief geplaatst reclamebord https://t.co/Sqaj1eSSsO — BRUZZ (@BRUZZbe) July 21, 2019

Rédaction, image Belga