Le bureau des objets trouvés de la Stib déménage au Botanique

Le bureau des objets trouvés de la Stib déménagera mercredi prochain dans la station Botanique. Depuis une trentaine d’années le bureau était situé dans la station métro Porte de Namur. Il bénéficiera désormais d’un local plus visible et plus spacieux.

Chaque année, les voyageurs perdent en moyenne 16.000 objets dans les véhicules et les stations. Environ la moitié atterrissement dans le local des objets trouvés. Parmi eux, un tiers sont restitués à leur propriétaire. Les autres sont donnés à des associations.

En cas de perte, les distraits sont invités à remplir un formulaire en ligne ou à contacter le service clientèle de la Stib par téléphone. Ils seront alors recontactés lorsque l’objet est trouvé. Sur place, il seront invités à s’acquitter d’un montant de 5 euros pour couvrir les frais administratifs.