Un budget augmenté pour renforcer la sécurité incendie dans les logements sociaux

Quelque 42 millions d’euros ont été dégagés par le gouvernement bruxellois afin de poursuivre la mise en conformité des logements sociaux en matière de protection incendie.

Ces dernières années, plusieurs incendies se sont déclarés dans des logements sociaux notamment à Schaerbeek. Suite à ces incidents à répétition, un véritable audit avait été effectué par la ministre en charge du Logement, Céline Fremault (cdH). Il avait révélé des manquements dans plusieurs immeubles.

La SLRB (société régionale bruxelloise du logement) a ensuite inscrit des projets de rénovation et de mises aux normes dans différents plans d’investissement. Elle a aussi axé sa politique sur les immeubles de plus de 25m de haut. Quelque 110 immeubles ont ainsi été identifiés et sont en cours de contrôle en collaboration avec le Siamu. Les mises en conformité concernent les évacuations, les arrivées et distribution d’eau aux étages, les compartimentages des cages d’escalier et les détections incendie dans les communs.

Les 42 millions d’investissement dégagés permettront aux sociétés de gestion des logements sociaux de bénéficier d’un prêt sur 33 ans sur base des travaux déjà identifiés.

