Le Bruxellois Eric Wittouck est l’homme le plus riche de Belgique (Forbes)

Né à Uccle, Eric Wittouck serait le Belge le plus riche au monde. Avec 7,6 milliards de dollars, il se situe à la 191e place du classement de Forbes.

Trois Belges figurent dans le fameux classement des personnes les plus riches du monde dévoilé mardi par Forbes. Il s’agit d’Eric Wittouck (191e), Patokh Chodiev (1.116e) et de Luc Tack (1.605e).

La famille Wittouck a fait fortune avec la Raffinerie tirlemontoise. Sa valorisation dans le classement est due à Invus, une société de capital-investissement basée à New York qui gère l’argent de M. Wittouck, 72 ans, explique Forbes. Elle a généré de grands rendements grâce à des investissements notamment dans les produits pour animaux Blue Buffalo et Weight Watchers.

Le deuxième Belge n’est autre que Patokh Chodiev, 66 ans, avec une fortune estimée à 2,1 milliards de dollars. Il grimpe dans le classement, en pointant à la 1.116e place (1.157e l’an dernier). Le Belgo-Ouzbek est surtout connu en Belgique pour l’affaire du “Kazakhgate”, soit les circonstances qui ont entouré en 2011 le vote de la loi de transaction pénale élargie et son application par la justice à M. Chodiev et deux de ses acolytes.

A la troisième place du podium, on retrouve Luc Tack (1.605e), avec une fortune d’1,4 milliard de dollars. Il est le directeur général de Picanol Group, fabricant de machines à tisser et de technologies pour l’industrie textile. Il a rejoint la société en 2009 et en détient maintenant près de 90% des actions. Il est également PDG et directeur exécutif de Tessenderlo Group, qui a réalisé un chiffre d’affaires d’1,9 milliard de dollars en 2017, selon Forbes.

Jusqu’ici, le classement belge était dominé par le baron Albert Frère, président d’honneur du Groupe Bruxelles Lambert (GBL). Il est décédé le 3 décembre 2018 à l’âge de 92 ans.

Belga