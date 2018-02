Les Bruxellois à l’assaut de Werchter : Angèle, Roméo Elvis x Le Motel et Todiefor à l’affiche

Les Bruxellois seront à l’honneur lors du festival Rock Werchter, prévu du 5 au 8 juillet prochain : Angèle, Roméo Elvis x Le Motel et Todiefor auront droit à une apparition durant l’un des plus grands festivals de Belgique.

Les musiciens et chanteurs venus de la capitale auront droit à une place de choix lors de la prochaine édition de Rock Werchter. Parmi les sept groupes ou artistes belges à l’honneur en juillet prochain, Angèle fera notamment office de “petite nouvelle”. Elle se produira le samedi 7 juillet pour un concert inédit. Le lendemain, Roméo Elvis x Le Motel seront également sur scène, comme le rappeur bruxellois nous l’avait confirmé sur notre antenne ce vendredi.

Enfin, le spécialiste de la pop-électro Todiefor a également confirmé sa présence à l’édition 2018 de Rock Werchter, sans toutefois qu’une date soit précisée quant à sa prestation.

Parmi les gros poissons de cette édition, on retrouve notamment Queens Of The Stone Age, London Grammar, Nick Cave and The Bad Seeds et Eels. La 44e édition de Rock Werchter aura lieu du jeudi 5 juillet au dimanche 8 juillet au parc du festival de Werchter. Les tickets pour la journée de samedi, qui verra notamment Pearl Jam, Jack White, Jack Johnson, Fleet Foxes et Khalid se produire, sont déjà épuisés.

Gr.I. avec Belga – Photo : Belga/Jasper Jacobs