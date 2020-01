Bruxelles-ville : une visite guidée féministe du béguinage

Alors que les béguines sont parfois considérées comme les précurseurs du féminisme, une visite guidée féministe est désormais organisée au Béguinage de Bruxelles.

Lors de cette visite, les passants sont invités à en apprendre plus sur l’histoire du mouvement béguinal, ainsi que sa forme d’architecture égalitaire, et la façon dont l’habitat et la ville sont façonnés par les représentations de genre.

Le Béguinage de Bruxelles a en effet été fondé en 1252 par des béguines, ces religieuses laïques indépendantes de toute autorité masculine, qui développent un mode de vie alternatif : ne faisant pas vœux de pauvreté et de chasteté, elles vivent dans de petites maisons ou au couvent. Dans leur enceinte, les béguines véhiculent des valeurs d’altérité, d’enseignement, de soins aux malades, de solidarité et d’entraides entre femmes.

Le béguinage a été entièrement redessiné au 17ème siècle, et est aujourd’hui propriété du CPAS. Il conserve donc sa volonté sociale.

■ Reportage de Jean-Michel Herbint et Camille Dequeker, avec Besnik Niqki