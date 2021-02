Bruxelles sous la neige : les images de ce dimanche

► Météo : Bruxelles se réveille sous un manteau blanc

Notre équipe a sélectionné quelques photos sur les réseaux sociaux, d’une ville recouverte par la neige.

Une vidéo étonnante circule également, d’un skieur au Parc Josaphat.

IT IS AN ABSOLUTE NO FROM ME TODAY BELGIUM! ⛷

(Skiing in Park Josephat 07-02-2021) pic.twitter.com/ccdtTEb4qR

— Jack Parrock (@jackeparrock) February 7, 2021