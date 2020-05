Bruxelles Propreté : la collecte des sacs bleus et jaunes reprend normalement dès le 11 mai

L’agence régionale Bruxelles Propreté annonce la reprise normale de ses activités de collecte à partir du 11 mai prochain.

Suite à la crise sanitaire du Covid-19, les tournées de Bruxelles Propreté n’étaient plus assurées au calendrier habituel, et les collectes de certains sacs se faisaient souvent sans tri, pour faire face à une réduction des effectifs. L’agence régionale annonce finalement ce vendredi que les tournées pourront reprendre à un rythme habituel dès le 11 mai, avec notamment une collectée séparée des sacs bleus et jaunes.

Pour s’assurer que ces collectes soient menées avec un respect des mesures sanitaires de rigueur, les horaires de travail des équipes de collecte ont été adaptés mais le calendrier habituel des collectes restera bien le même qu’habituellement. Les habitants sont donc invités à sortir leurs sacs blancs, bleus, jaunes, oranges et verts aux dates indiquées sur le site de Bruxelles Propreté. Ils sont toutefois invités à laisser leurs sacs blancs le long de leur façade si ceux-ci n’ont pas été collectés en matinée.

Bruxelles Propreté rappelle également que les gants et les masques usagés doivent être jetés dans le sac blanc.

Gr.I. – Photo : Belga/Jens Thys