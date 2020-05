Environ 560 arbres bénéficient de cette technologie ou sont en passe de l’être.

Pendant l’hiver, de nombreux arbres ont été plantés en Région bruxelloise pour végétaliser la capitale. Mais faut-il s’inquiéter pour ces nouvelles plantation en ce printemps particulièrement sec ? Non, Bruxelles Mobilité rassure et indique qu’elle utilise une technologie “connectée” permettant un suivi d’arrosage optimisé.

“Ces jeunes arbres sont arrosés régulièrement les 3 premières années. Ce suivi est indispensable afin d’assurer leur reprise et les amener à prendre leur autonomie au niveau hydrique“, précise l’administration, “Ces sondes “connectées” mesurent la demande en eau des arbres, en fonction du climat et de sa physiologie, mais aussi la quantité d’eau disponible dans le sol. Elles envoient les données sur une application, qui permet à l’administration de monitorer régulièrement les plantations, détermine des “alertes” et planifie les arrosages en fonction. Bruxelles Mobilité met aussi en place des cuvettes d’arrosage améliorées qui assurent une humidification optimale de la motte de l’arbre.”

Environ 560 arbres bénéficient de cette technologie ou sont en passe de l’être.

Rédaction, image Bruxelles Mobilité