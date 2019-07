Bruxelles Mobilité recherche des street artistes pour habiller des stations de pré-métros

L’objectif est de valoriser les espaces perdus et d’intégrer les stations dans l’environnement urbain.

Bruxelles Mobilité recherche des street artistes pour donner des couleurs aux réseau de transport public bruxellois. La Région bruxelloise et la Stib invitent donc aux individus, aux collectifs qui pratiquent l’art urbain mural de réfléchir à des projets d’habillage des trémies du pré-métro bruxellois. Il s’agit d’habiller les ouvertures dans le sol et les rampes qui permettent aux trams de cirucler entre la surface et le sous-sol.

L’administration bruxelloise indique que l’objectif est de valoriser les espaces “perdus” et mieux intégrer les trémies dans l’environnement urbain. Les projets seraient réalisés à l’automne 2019 et concerneraient d’baord les stations Gare du Midi et Lemonnier. Les projets peuvent être remis jusqu’au 15 août, ici.

