Bruxelles Mobilité procède au contrôle annuel des ponts bruxellois : le pont des Armateurs passé au crible

Les équipes de l’agence bruxelloise doivent contrôler 94 ponts régionaux chaque année, comme c’est le cas depuis trois ans.

Comme chaque année, les ponts bruxellois de voiries régionales sont passés au crible par les équipes de Bruxelles-Mobilité, afin de s’assurer que ceux-ci sont toujours en bon état et ne nécessitent pas de rénovations lourdes. Ce lundi, c’était au tour du pont des Armateurs, non loin de Tour & Taxis, d’être contrôlé. Sur une grande barque, les équipes ont scruté le béton et l’acier, pointant tous les points du pont à surveiller, comme des zones de corrosion.

Un programme d’investissement de rénovation des ponts est notamment prévu pour remettre à neuf ces différents ponts, en priorité ceux dont les dégradations sont les plus importantes. Pour le pont des Armateurs, pas de souci : celui-ci ne présente que des problèmes mineurs, nécessitant des petites réparations.

■ Reportage de Valérie Leclercq, Yannick Vangansbeek et Pierre Delmée.