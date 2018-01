Bruxelles Mobilité a été contacté 14.000 fois en 2017

Il s’agit d’un nombre en augmentation par rapport aux autres années.

Bruxelles Mobilité a été contacté à 14.000 reprise sur l’année écoulée, écrit ce jeudi la DH sur base des informations publiées par l’administration qui gère les stratégies de mobilité, les projets d’aménagement, de renouvellement et d’entretien des espaces publics et des voiries ainsi que les infrastructures de transports en commun et les taxis en Région bruxelloise.

Problèmes aux infrastructures de voirie, questions relatives aux infrastructures de voiries ou concernant la sécurité routière font partie des motifs d’appels. “Il faut de préciser que notre numéro vert ne reçoit pas uniquement des plaintes mais aussi des demandes d’informations comme la date d’une réunion d’information pour un projet, des alternatives pour effectuer un trajet autrement qu’en voiture, émettre des suggestions concernant des aménagements locaux”, explique Camille Thiry, porte-parole de Bruxelles Mobilité.

Il s’agit d’un nombre en augmentation par rapport aux autres années. Les principales plaintes et interrogations concernent les problèmes au niveau du revêtement des voiries, des feux de signalisation ou de l’éclairage. Viennent ensuite les projets en cours puis les questions relatives aux contrôles techniques et aux auto-écoles.

T.D., photo Belga: travaux à Rogier