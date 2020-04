Bruxelles : les riverains de la Porte d’Anderlecht souhaitent créer un jardin de quartier sur la berme centrale

Les riverains de la Porte d’Anderlecht veulent profiter de la berme centrale de la Petite ceinture pour créer un nouvel espace de vie et permettre à toutes et tous de respecter les distances de sécurité en cette période de déconfinement.

Dans un communiqué commun, le comité de quartier Porte d’Anderlecht et les associations Convivence et Urban Species/Espèces Urbaines lancent un appel à la Région de Bruxelles-Capitale, à la Ville de Bruxelles et à la commune d’Anderlecht pour permettre la transformation de la berme centrale du boulevard Poincaré en un jardin de quartier.

“Le confinement dû à la crise du Covid-19 frappe plus durement les quartiers populaires, notamment Stalingrad, Lemonnier, Portes d’Anderlecht et de Ninove, Cureghem : logements exigus et familles nombreuses, pas de jardin, peu de parcs et d’espaces verts… Il faudra pourtant de l’espace pour respecter les distances de sécurité sanitaire dans des quartiers où nombre d’habitants ne pourront prendre des vacances”, explique le comité de quartier.

Celui-ci propose donc que les voitures soient retirées de la berme centrale du boulevard Poincaré cet été, afin de l’aménager en un jardin de quartier entre la Porte d’Anderlecht et les Arts et Métiers.

La proposition a été envoyée aux autorités communales et régionales.

APPEL A DIFFUSION (NL onderaan)Le confinement dû au Covid-19 frappe durement nos quartiers populaires et denses :… Publiée par Porte d'Anderlecht sur Mardi 28 avril 2020

Gr.I. – Photo : Comité de quartier Porte d’Anderlecht