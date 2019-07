Bruxelles : la police lance un avis de recherche sur un auteur de faits de mœurs graves

La police diffuse le portrait-robot d’un homme qui a commis de faits de mœurs graves dans le centre de Bruxelles.

À la requête du Parquet de Bruxelles, la police demande de diffuser l’avis suivant : dans le cadre d’une enquête judiciaire concernant des faits de mœurs graves commis dans le centre de Bruxelles, les enquêteurs cherchent à identifier cette personne.

Il s’agit d’un homme mesurant 1m80 et de corpulence athlétique. Il est âgé de 25 à 30 ans et a la peau basanée. Il a les cheveux crollés noirs, un grand nez, des sourcils épais noirs et des petits yeux brun foncé rapprochés.

Si vous reconnaissez cet individu, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 /30 300. Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu.

Photo : Parquet de Bruxelles