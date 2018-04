“Bruxelles is the new cool”, c’est pas nous, c’est les Inrocks qui l’ont dit

Ils sont sous le charme, les Français du magazine culturel Les Inrockuptibles ont l’habitude de suivre Bruxelles, mais cette fois c’est un numéro spécial qu’ils consacrent à notre capitale, en répondant à cette question “Comment la capitale de la Belgique et de l’Europe est-elle devenue la ville incontournable de la culture?”, Stromae n’y serait pas pour rien.

Virginie Efira d’un coté, Angèle et Roméo Elvis de l’autre, choisissez votre une, cette semaine l’hebdomadaire français Les Inrocks se concentre sur Bruxelles, la ville cool du moment, un peu comme les autres villes en B d’Europe, dit le magazine en citant Barcelone ou Berlin. Mais d’où vient cette “coolitude”? Probablement de Stromae et son coup de génie en 2013 quand il sort son clip “Formidable”. L’artiste connu mondialement n’a pas hésité à faire du drapeau bruxellois son étendard et aurait insufflé cette tendance à bien d’autres. Dans la liste des artistes épinglés on retrouve notamment Damso, Le Colisée, Veence Hanao, Roméo Elvis ou Angèle (qui vient d’annoncer la création de son propre label lié à Univesral). “Conscient de cette poussée bruxelloise, nous avons donc décidé d’y poser nos valises quelques jours, afin de cerner les contours de ce qui semble aujourd’hui être l’une des villes les plus fascinantes d’Europe, à portée de train !”.

“Bruxellois de naissance ou d’adoption, ils arrivaient chez nous par légions, bravant notre arrogance française avec un talent et une décontraction qui éclairaient avec justesse nos zones d’ombre franchouillardes. Leurs noms, dans le désordre et toutes catégories : Stromae donc, mais aussi Virginie Efira, Myriam Leroy, Damso, Charline Vanhoenacker, Joachim Lafosse, Damso, Le Colisée, Veence Hanao, Roméo Elvis, Angèle, et bien sûr Alex Vizorek, qui depuis septembre nous fait le plaisir d’officier dans nos colonnes”, peut-on lire dans l’édito signé Pierre Siankowski.



Interview croisée des frères et sœurs Roméo Elvis et Angèle, visite de Molenbeek avec Virginie Efira ou encore sélection des lieux coups de coeur des journalistes des Inrocks, on y retrouve par exemple le café littéraire “Parade” tenu par la fille du couple du groupe Mortalcombat (dont le garçon est un ancien membre de BRNS). L’”Alimentation Géniale”, le marché bio situé porte de Hal est aussi épinglé. Ainsi que les plus classiques Wiels, Bozar, Tour et Taxis, le MAD, le futur Kanal, le Botanique évidemment ou encore des événements comme le Kunstfestivaldesarts, Art Brussels, ou les soirées Fifty-Fifty “100% coup de cœur”.