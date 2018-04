Bruxelles : un homme abattu chez lui par la police, une enquête est en cours

Un homme a été abattu dans son appartement de la rue du Noyer, sur le territoire de Bruxelles-Ville, ce dimanche soir vers 22h00, rapporte le parquet de Bruxelles. Un homme, qui aurait menacé les habitants d’un immeuble, est sorti de son appartement avec un couteau en main avant de se diriger vers les policiers.



Selon les informations du parquet de Bruxelles, la police avait été appelée vers 22h00 ce dimanche soir par l’habitant d’un appartement de la rue du Noyer, à Bruxelles. Le suspect, nommé M.F., aurait menacé les habitants avec un couteau, en leur demandant de quitter le bâtiment qui serait la propriété de son grand-père. Selon l’oncle du suspect, M.F. souffrirait depuis un certain temps de troubles psychologiques.

M.F. est sorti de son appartement avec un couteau en main et s’est dirigé vers les policiers, qui ont alors évacué les habitants et délimité un périmètre de sécurité. Le suspect est alors sorti à plusieurs reprises de son habitation, toujours avec un couteau en main, sans obtempérer aux injonctions de la police. La brigade anti-agression de la police de Bruxelles-Capitale-Ixelles, rapidement arrivée sur place, a également demandé au suspect de déposer son couteau mais ce dernier n’a jamais répondu malgré l’utilisation de gaz et d’une arme à air comprimé.

Selon le parquet, le suspect s’est alors approché et a voulu poignardé un membre de la brigade. Les agents de cette même brigade ont tiré un coup de feu en sa direction et le suspect a été neutralisé. Confié aux services de secours, M.F. est décédé des suites de ses blessures environ une heure plus tard.

Une enquête a été ouverte sur les menaces proférées par M.F. et une autre a été lancée sur l’usage de l’arme à feu par les services de police.

“Selon les premiers éléments d’enquête sur l’usage de l’arme, il semblerait que les procédures auraient été suivies”, rapporte le parquet.

Gr.I. – Photo : capture Google Street View

