Bruxelles Formation fait son bilan 2018 et veut poursuivre ses offres sur mesure

Bruxelles Formation a présenté son bilan de l’année 2018 et confirmé sa volonté de poursuivre ses offres sur mesure à destination des employeurs bruxellois, rapporte L’Écho ce mercredi.

En 2018, 16 159 chercheurs d’emploi bruxellois ont ainsi été formés par Bruxelles Formation et ses partenaires, annonce l’institution régionale. Et 3 572 d’entre eux ont suivi un stage ou une formation, rapporte encore L’Écho. 400 places de formation ont en outre été créées par rapport à 2017, ce dont Olivia P’tito, en charge de Bruxelles Formation se félicite. Elle indique ainsi un taux de 79,9% de sortie vers l’emploi ou vers une reprise d’étude, parmi ces 16 159 personnes formées.

Concernant les personnes épaulées en 2018, 50,8% sont des hommes et 49,2% des femmes. Et plus de 28% d’entre eux ont moins de 25 ans. Un chiffre important qui s’explique notamment par la garantie jeune, proposée en 2014 et permettant à tout nouveau chercheur d’emploi de moins de 30 ans de trouver une formation professionnelle, un stage ou un emploi dans les six mois qui suivent.

Olivia P’tito indique également que Bruxelles Formation va poursuivre ses offres sur mesure à destination des employeurs bruxellois. Ces offres permettent ainsi à un employeur de former via Bruxelles Formation des chercheurs d’emploi à un poste de travail spécifique, comme les formations en électromécanique à destination de la Stib, ou les formations en doublage, dans le monde cinématographique.

