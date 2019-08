Bruxelles Environnement ferme les parcs et bois régionaux jusque samedi 22h00

L’Institut Royal de Météorologie (IRM) a lancé une alerte jaune aux orages jusque ce vendredi, 20h00, et une alerte jaune aux vents violents jusque samedi minuit.

Suite à cette double alerte, Bruxelles Environnement a annoncé par voie de communiqué la fermeture de tous les espaces verts régionaux (parcs, bois et forêt de Soignes) jusqu’à ce samedi, 22h00.

Bruxelles Environnement recommande d’éviter de circuler dans les espaces verts et plus particulièrement à proximité des arbres. Les parcs régionaux, gérés par l’agence bruxelloise, seront interdits d’accès au public et rouverts après inspection, nettoyage et sécurisation. Des avis seront apposés devant les parcs qui n’ont pas de portes ou de grilles et des gardiens de Bruxelles Environnement informeront le public.

Gr.I. – Photo : Belga/Thierry Roge