Bruxelles en couleurs ce samedi grâce à la Color Bang

Ce samedi 10 août 2019, Color Bang organise son premier festival annuel des couleurs à Tour & Taxis.

Le Festival des couleurs est un événement rassemblant de la musique et de la poudre de couleur. Originaire de l’Inde (“Holie”), ce festival est devenu un phénomène mondial. Le concept ? Les festivaliers viennent vêtus de blanc et se lancent des pigments de couleurs. “Ce festival donne l’occasion aux gens de profiter de la vie et d’oublier tous leurs soucis pour une journée en jetant des couleurs dans l’air et de se peindre les uns les autres, tout en montrant l’égalité.”

Pour l’occasion, des concerts et DJ sets d’influence indienne sont au programme.

■ Reportage de Denis Caudron