Bruxelles: Abou Jahjah ne se présentera pas aux élections communales

Le nouveau parti Be.One fondé par le militant d’origine libanaise et ancien leader de la Ligue arabe européenne, Dyab Abou Jahjah, ne devrait présenter aucune liste en Région bruxelloise lors des élections communales de 2018. C’est ce que ce dernier a expliqué dans une interview accordée à De Zondag.

“Si tu veux un siège dans un conseil communal, il te faut aussi convaincre les Francophones. Nous avons encore besoin de temps pour cela. Je vise davantage le scrutin de 2019. Je crois que nous pourrons faire notre entrée dans le Parlement bruxellois ou le parlement fédéral. Be.One est un large projet politique. C’est la grande différence avec la la Ligue arabe européenne, un projet activiste”, déclare-t-il notamment à nos confrères, précisant que des candidats de Be.One se présenteront bien en revanche comme prévu dans plusieurs villes flamandes.

Le parti avait présenté en février dernier ses priorités : l’égalité entre citoyens, la lutte contre le grand capital et la décolonisation. Abou Jahjah assure qu’il ne s’agit pas d’un “parti communautaire”. Dyab Abou Jahjah est notamment connu comme fondateur de la Ligue arabe-européenne (AEL) et ex-chroniqueur du Standaard. Le journal l’avait licencié en janvier 2017 après des propos polémiques publiés sur son blog suite à un attentat à Jérusalem. Deux autres personnalités bruxelloises ont récemment rejoint son nouveau parti: l’ancienne journaliste Hilde Sabbe (Morgen, Het Laatste Nieuws et le site d’information Apache) et l’écrivain, Momi M’Buze.

J. N.