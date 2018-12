“Brussels Wish”, pour échanger ses vœux gratuitement sur écrans géants

Que diriez-vous d’échanger vos bons vœux sur grand écran? C’est possible depuis ce vendredi matin, dans quatre points stratégiques de Bruxelles. Tous les Bruxellois peuvent désormais partager leurs messages ou leurs selfies publiquement. Et ça marche par tous les temps: qu’il vente, qu’il pleuve ou qu’il neige !

Brussels Wish est une série d’écrans géants répartis dans la capitale pour permettre aux Bruxellois, d’échanger des vœux, messages amicaux avec leurs voisins, mais aussi à ceux de plus loin. C’est interactif, ludique, universel et gratuit.

• Reportage de Fanny Rochez et Lionel Callewaert