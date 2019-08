Brussels Summer Festival : succès de foule pour Christine and the Queens

La 18e édition du Brussels Summer Festival (BSF) s’est ouverte mercredi soir sous la pluie, mais le public était au rendez-vous, ont indiqué jeudi les organisateurs. Ils ne devraient cette année disposer de chiffres précis qu’en fin de festival.

Le groupe Christine and the Queens a constitué le grand succès de ce premier jour. La place des Palais était comble pour ce dernier concert. Elle s’était ouverte avec le duo liégeois Arden et ses sons tropicaux.

Au Mont des Arts, l’ambiance était festive avec notamment le groupe français Eiffel et la prestation expérimentale de Son Lux.

La salle de la Madeleine a elle versé dans un style plus hip hop avec Glauque qui fait déjà parler de lui mais aussi le duo rochelais Dampa également montant ou encore le collectif 13.

Ce jeudi soir, le rappeur Booba promet un concert incisif sur la place des Palais.

Il y aura également de la chanson française sur la scène du Mont des Arts avec entre autres Pomme et Feu! Chatterton ou encore de la musique urbaine à découvrir dans la salle plus intimiste de la Madeleine avec notamment Martha Da’ro et Nana Adjoa.

Belga