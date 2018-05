Le Brussels Jazz Weekend ouvrira ce vendredi sa seconde édition

A l’occasion du Brussels Jazz Weekend qui envahira les rues de la capitale durant trois jours, deux personnes sont invités sur le plateau de M le mag de la rédac’ pour en nous en parler davantage: Marco Locurcio, guitariste, et Jacobien Tamsma, la programmatrice.

Une soirée “Apero” lancera le Brussels Jazz Weekend dans la capitale ce jeudi soir sur la place du Luxembourg, devant le Parlement européen. L’évènement se poursuivra gratuitement jusqu’à dimanche en de multiples lieux emblématiques, à commencer par la Grand-Place et la place Sainte-Catherine. Des sessions de jazz seront également proposées en intérieur dans différents lieux plus intimistes.

Cette édition du Brussels Jazz Weekend se veut être un reflet musical de la capitale et de sa diversité. Le jazz sera présent sous toutes ses formes, du swing au hip hop dans le skatepark des Ursulines. Du “Downtown” au “Uptown” de Bruxelles, les organisateurs ont essayé de distinguer des zones de timbres et caractères particuliers. Trois itinéraires pédestres balisés seront proposés. Des Street Bands et One Man Bands formeront un ciment musical entre les différents hotspots.

Vendredi soir, les voix féminines seront à l’honneur. BJ Scott et ses invitées rendront hommage sur la Grand-place à des artistes légendaires comme Billie Holiday et Nina Simone lors d’un concert unique intitulé “The Southern Blues-Jazz Revue“. Philip Catherine et DELV!S se produiront samedi soir sur la Grand-place. Ces artistes belges de renom côtoieront tout au long du week-end de jeunes talents, comme ceux du Concours XL-Jazz.

Pendant la journée, le Bru Jazz Kids donnera sur la place Sainte-Catherine des initiations de jazz et de danse. Cette ambiance familiale se prolongera dans l’après-midi sous le nom de Bru Jazz Jive et offrira un espace où danser le swing ou le lindy-hop sous la supervision du Brussels Swing Dance Club.

Invités : Marco Locurcio (guitariste) et Jacobien Tamsma (programmatrice du Brussels Jazz Weekend)

Avec Belga