“Brussels hacks the crisis”: à la recherche d’idées citoyennes pour réinventer Bruxelles

L’objectif est d’interroger les Bruxellois sur comment ils envisagent l’après-Covid et développer les deux idées les plus percutantes en applications numériques lors de l’Open Summer of Code.

Dès le 5 juin, la plateforme participate.smartcity.brussels recueille les idées de tous les Bruxellois pour améliorer la qualité de vie dans la capitale grâce à une application informatique. Un système de participation citoyenne, qui offre à chaque Bruxellois la possibilité de participer de manière concrète et immédiate à la politique, dans le cadre du projet « Brussels hacks the crisis ».

Un projet en plusieurs étapes

Jusqu’au 21 juin inclus, les Bruxellois peuvent envoyer leurs idées sur la façon dont ils conçoivent leur ville après la pandémie Covid-19 et le confinement. Par ce procédé, la Région bruxelloise souhaite impliquer au maximum sa population dans la création d’un nouveau Bruxelles.

Les thèmes suivants sont abordés : new way of working, new way of learning, commerce local et culture & solidarité.

Un jury d’experts sélectionnera les cinq meilleures idées. Celles-ci seront ensuite soumises au vote des citoyens, toujours sur la même plateforme. Les deux idées qui auront récolté le plus de votes, seront développées en application numérique, durant le mois de juillet, lors de l’Open Summer of Code par des équipes d’étudiants motivés. Ils créeront un prototype d’application concret autour de ces 2 idées.

Rédaction