Brussels Airlines toujours à la recherche d’une solution pour de nombreux passagers

Le service clientèle de Brussels Airlines tente toujours de trouver une solution pour les quelque 63.000 passagers touchés par la grève des pilotes la semaine prochaine, indique vendredi la compagnie.

Le call center est saturé en raison des nombreux appels et de la complexité à trouver une alternative qui convient au passager. Les équipes ont été renforcées et contactent proactivement un maximum de clients pour leur permettre de modifier gratuitement la date de leur vol ou de trouver une alternative. “Nous cherchons des solutions au sein du groupe Lufthansa, de Star Alliance et nous regardons même chez la concurrence“, ajoute Wenke Lemmes, porte-parole de la compagnie. “C’est très complexe car notre proposition doit convenir aux passagers.“

Les passagers peuvent également contacter la compagnie via les réseaux sociaux car le call centrer est régulièrement saturé en raison des nombreux appels et du temps nécessaire pour trouver une solution personnalisée. “Cela ne se fait pas facilement, nous étudions les options avec les passagers et il faut parfois plus d’une demi-heure pour satisfaire un seul client“, explique Wenke Lemmes.

Brussels Airlines ne dispose pas encore de statistiques sur le nombre de demandes de remboursement ou de changements de réservation dans le cadre de la grève. Quelque 60.000 passagers et 557 vols à destination et depuis Brussels Airport seront touchés lundi et mercredi, 75% des vols seront annulés. La porte-parole confirme par ailleurs que l’impact financier de cette grève de deux jours est estimé à 4,7 millions d’euros par jour, soit près de 10 millions d’euros. Ce chiffre comprend notamment les compensations à verser aux passagers et les remboursements de billets.

Belga