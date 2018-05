Brussels Airlines fait de nouvelles propositions aux syndicats : les passagers peuvent, eux, obtenir d’autres vols

La direction de Brussels Airlines a annoncé avoir donné aux syndicats des “nouvelles propositions pour améliorer la qualité de vie du personnel” de la compagnie aérienne : les délégués ont jusqu’à lundi pour étudier ces suggestions.

La direction de Brussels Airlines a tenu ce vendredi après-midi une conférence de presse pour énoncer les dernières avancées des négociations avec les syndicats des pilotes, qui feront grève ces lundi 14 et mercredi 16 mai. Le personnel dénonce notamment des salaires trop bas, une pension peu élevée et un équilibre entre vie privée et professionnelle difficile à trouver. Les syndicats ont déjà refusé une proposition qui prévoyait notamment six jours de congé supplémentaires pour les plus de 60 ans.

La direction a donc émis de nouvelles propositions, comme l’ont expliqué la nouvelle CEO de la compagnie aérienne, Christina Foerster, le CFO Dieter Vranckx et le président du conseil d’administration Etienne Davignon lors de cette conférence de presse. “La procédure de négociation avec le personnel est notre priorité”, a ainsi clamé ce dernier, avant de confirmer qu’une procédure de conciliation est prévue ce lundi. Il n’a toutefois pas souhaité communiquer sur les propositions faites aux syndicats, indiquant simplement que le but était “d’améliorer la qualité de vie” du personnel.

Selon le président du CA, Brussels Airlines reste “une entité à part entière” au sein du groupe Eurowings et n’est donc pas vouée à être intégrée ou à disparaître. Etienne Davignon précise qu’un plan de croissance autour des activités de Brussels Airlines sera présenté fin juin au personnel, afin d’étayer la stratégie de la compagnie dans les secteurs moyen-courrier, leisure et long-courrier.

Le mouvement de grève de la semaine prochaine devrait avoir un impact financier d’un peu moins de dix millions d’euros pour la compagnie. Une somme “considérable” pour une entreprise qui a perdu 26 millions d’euros au cours du premier trimestre, “même si c’est toujours le moins bon”, selon Etienne Davignon. En 2017, Brussels Airlines a réalisé un bénéfice net de 3,57 millions d’euros.

“Il y aura une compensation”

Concernant les vols annulés ces lundi et mercredi en raison de la grève des pilotes, la CEO Christina Foerster n’a pu indiquer le nombre de vols qui seront touchés. “Il y aura une compensation. (…) Pour le moment, on a décidé de concentrer nos vols sur les destinations où il est difficile de trouver une alternative“, explique-t-elle. En outre, Brussels Airlines propose aux passagers qui ont vu leur vol annulé de contacter la compagnie afin que celle-ci leur propose un billet via une autre compagnie, intégralement payé par Brussels Airlines. Cela permettrait ainsi aux voyageurs de partir vers leur destination malgré la grève.

Ce vendredi midi, le service clientèle de Brussels Airlines annonçait qu’elle tentait toujours de trouver une solution pour les quelque 63.000 passagers touchés par la grève des pilotes la semaine prochaine. Les passagers peuvent également contacter la compagnie via les réseaux sociaux car le call centrer est régulièrement saturé en raison des nombreux appels et du temps nécessaire pour trouver une solution personnalisée.

De son côté, le tour-opérateur Thomas Cook a trouvé une solution pour 95% de ses clients touchés par la grève des pilotes de Brussels Airlines, a indiqué la porte-parole de Thomas Cook, Leen Sergers.

