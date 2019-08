Brugel, le régulateur bruxellois, souhaite diminuer les certificats verts du photovoltaïque

La Région bruxelloise est la seule région qui octroie encore des certificats verts aux particuliers qui installent des panneaux photovoltaïques sur leur toit.

L’installation de panneaux photovoltaïques est en croissance en Région bruxelloise, rapporte L’Écho ce mardi. Plus de 15 MWc (mégawatts-crête, soit l’unité mesurant la puissance des panneaux photovoltaïque) ont été installés dans la capitale en 2018, et déjà plus de 17 MWc ont été installés durant les six premiers mois de 2019. Cela correspond ainsi à 4 771 installations de panneaux photovoltaïques sur le territoire bruxellois.

Cette croissance s’explique notamment par l’octroi de certificats verts aux Bruxellois qui installent de tels panneaux sur leur toit. Un système généreux que Brugel, le régulateur bruxellois de l’énergie, souhaiterait réguler. En septembre 2018, Brugel avait déjà recommandé de diminuer le nombre de certificats verts accordés aux nouvelles installations, explique L’Écho. Mais le dossier avait été retardé.

Finalement, ce dossier devrait rapidement se retrouver sur la table du nouveau ministre bruxellois de l’Énergie, Alain Maron (Ecolo). Brugel propose, après de nouveaux calculs, de baisser le nombre de certificats verts accordés par kWh (kiloWatt/heure) produit, soit une baisse de 20% pour les installations inférieures à 6 kWc jusqu’à 50% pour les installations allant au-delà de 250 kWc. Cette baisse s’explique selon le régulateur par la diminution du coût des nouvelles installations ainsi que la hausse des prix de l’électricité, explique L’Écho.

Le cabinet d’Alain Maron réagit qu’il souhaite attendre l’avis définitif de Brugel, après consultation auprès des particuliers concernés, avant de se prononcer sur cet éventuel ajustement des certificats verts.

Gr.I. – Photo : BX1/D.R.