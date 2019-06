Bruegel inspire le street art bruxellois

Le parcours de Street Art de Bruxelles s’est enrichi de 14 nouvelles fresques à l’initiative du collectif Farm Prod à l’occasion du 450e anniversaire de la mort du peintre Bruegel.

Les oeuvres, disséminées dans le quartier des Marolles, doivent permettre à un public qui d’ordinaire n’est pas familier du monde de l’art d’entrer en contact d’une manière originale avec l’oeuvre du maître flamand. Les six artistes du collectif Farm Prod ainsi que les autres artistes invités avaient reçu carte blanche mais le lien avec l’oeuvre de Bruegel se devait d’être évident.

Plusieurs scènes tirées de l’oeuvre de Bruegel qui a par ailleurs peint les 2/3 de ses toiles à Bruxelles se retrouvent donc dans le parcours. “La fuite en Egypte” est ainsi transposée à l’époque contemporaine où Marie et Joseph tente de gagner l’Europe tandis qu’un passeur les attend un peu plus loin.

Les artistes de Farm Prod se sont inspirés, quant à eux, de la “Parabole du Bon Berger” et ont choisi de le représenter sous les traits d’un authentique habitant du quartier des Marolles qui porte sur ses épaules non pas un mouton mais bien un renard faisant référence à la rue du même nom. Un portrait de Bruegel, enfin, réalisé au départ de mots et de proverbes bruxellois, a pris place non loin de la Place du Jeu de Balle.

