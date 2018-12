Bpost supprimera un tiers des boîtes aux lettres rouges à Bruxelles

Bpost restructure son réseau de boîtes aux lettres dans tout le pays. Dans la capitale, c’est un tiers des boîtes rouges qui disparaîtront du paysage.

Cela s’explique par la diminution du nombre de courriers envoyés et traités par les équipes postales. cependant, rien ne changera dans une centaine de communes.

Ailleurs, environ une boite postale sur quatre disparaîtra, pour ramener le nombre total de boîtes rouges de 12.960 à 9.984. L’objectif est de boucler l’opération pour le mois de mars. L’impact sera le plus important dans les villes, où le réseau est plus dense.

Ainsi, dans les communes bruxelloises, une boîte aux lettres sur trois disparaîtra. A Gand, cela sera plus de quatre sur dix, la moitié à Charleroi et un quart à Anvers. Il y aura toujours une boîte aux lettres tous les 500 mètres en ville et tous les 1.500 mètres à la campagne, souligne bpost. Les personnes âgées ou à mobilité réduite peuvent aussi transmettre leur courrier à leur postier.

► Reportage de Thomas Dufrane et Quentin Rosseels