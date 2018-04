Bpost annonce une restructuration de ses services : près de 500 emplois menacés

La direction de Bpost a annoncé jeudi, à l’occasion d’une réunion de la commission paritaire, vouloir supprimer plusieurs centaines d’emplois d’ici 2020 au sein de l’entreprise postale, en ayant notamment recours à la sous-traitance, a-t-on appris de sources syndicales.

Le recours à la sous-traitance concerne les activités de nettoyage et de catering. En outre, l’emploi devrait diminuer de 90 à 130 équivalents temps plein au sein des contact centers “dès cette année et en commençant par les intérimaires et les personnes sous contrat à durée déterminer”, selon Stéphane Daussaint, responsable général de la CSC Transcom Postes, interrogé par La Libre.

Toujours selon le quotidien, les services de nettoyage et de restaurant d’entreprise devraient être sous-traités d’ici 2020. Selon le porte-parole de l’entreprise, un marché public va être lancé dès le deuxième trimestre de cette année pour trouver un nouveau partenaire extérieur, avec la demande dans le cahier des charges de “transférer le personnel de bpost” vers ce nouveau service. Rien ne garantit toutefois que le sous-traitant pourra réengager les 353 personnes actuellement actives dans ces services.

Enfin, le Job Mobility Center, consacré à la reconversion professionnelle au sein de l’entreprise bpost, va être revu. Selon le porte-parole, les personnes qui affichent une trop longue période recherche de reconversion chez bpost seront licenciées, soit 30 personnes.

Gr.I. avec Belga – Photo : Belga/Eric Lalmand