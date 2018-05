Bozar : le concert de la pianiste Hélène Gribaud interrompu par des activistes pro-palestiniennes

La pianiste française Hélène Gribaud se produisait ce jeudi soir à Bozar. Le concert a été interrompu 15 minutes par des cris de deux activistes pro-palestiniennes.

D’après les informations de La Libre, les deux femmes auraient crié depuis le premier rang “Créer la Palestine” en agitant des banderoles. Les deux activistes seraient membre du collectif BDS, qui prône le boycott.

Helene Grimaud piano concert in #bozar interrupted after Palestinian protesters shout anti Israeli protests. Brahms concerto no 1 op 15 @SPIEGELONLINE pic.twitter.com/1S3E4cWVgc

— Peter Mueller (@PeterMueller9) May 24, 2018