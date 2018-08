Des bornes gratuites pour recharger les véhicules électriques : voici comment cela fonctionnera

Des bornes destinées à la recharge des véhicules électriques vont être installées en Région bruxelloise suite à l’attribution par le gouvernement bruxellois d’une concession de services à l’entreprise Pitpoint.

Cette concession de services concerne la fourniture, l’installation et l’exploitation d’infrastructures de recharge accessible au public pour les véhicules électriques au sein de la Région de Bruxelles-Capitale. L’opérateur néerlandais Pitpoint a finalement obtenu cette concession, choisi par le gouvernement bruxellois. L’entreprise gère déjà plus de 1.000 points de recharge répartis dans le Benelux, en France et en Allemagne, et prendra en charge tous les coûts d’installations et d’entretiens de ces infrastructures à Bruxelles.

► Lire aussi : Plus de détails sur l’installation de ces bornes et les tarifs pratiqués

Un réseau complet va ainsi être mis en place et débutera par l’installation d’un “réseau de base” composé de 50 à 100 bornes, sur une répartition équilibrée du territoire, avant des installations sur demande et selon la fréquentation.

L’ensemble du réseau de bornes de recharge sera installé dans le courant des années 2019 ou 2020 (selon l’octroi des permis d’urbanisme nécessaires) et sera exploité jusque fin 2028.

Chaque borne comptera deux points de recharge et permettra de recharger son véhicule de manière occasionnelle ou de façon plus fréquente via une application ou un mode de paiement enregistré.

■ Reportage de Jean-Christophe Pesesse et Nicolas Scheenaerts.