Bonus “Go Brussels” : 3€ par trajet pour abandonner sa voiture

Comment éviter les embouteillages à Bruxelles? Le député bruxelloise Christophe De Beukelaer (cdH) lance la proposition du bonus “Go Brussels” pour inciter au changement de comportement. Le principe : offrir une prime de 3 euros par trajet à tous les automobilistes qui abandonnent leur voiture pour se rendre au travail et qui choisissent le vélo, les transports en commun ou encore le co-voiturage.

“Il s’agit d’offrir une petite récompense de 3 euros par trajet pour les personnes qui délaissent leur voiture au profit des transports en commun, du co-voiturage, du vélo ou de tout autre mode de transport doux. Concrètement, il y a déjà les 150 caméras ANPR qui existent sur la Région bruxelloise pour vérifier que la zone de basse émission soit bien respectée. Donc, toutes les plaques sont déjà scannées en permanence en Région bruxelloise. On pourrait contacter toutes les personnes qui participent aux bouchons dans la capitale tous les jours en leur proposant de participer à cette action. On créerait un site web sur lequel les gens devraient s’inscrire et expliquer comment ils devraient modifier leur comportement. On vérifierait si c’est bien le cas en vérifiant que la voiture ne passe plus par les caméras au(x) jour(s) où les personnes se sont engagées à se passer de leur voiture”, explique Christophe De Beukelaer dans “Toujours Plus d’Actu” sur les ondes de BX1+.

Une mesure estimée à 18 millions d’euros par an

“On se base sur un projet qui a été fait à Rotterdam et qui a démontré ses effets positifs, qui a démontré son efficacité partout. Si on prend les mêmes chiffres qu’à Rotterdam, avec les mêmes attentes du comportement des utilisateurs, ça coûterait 18 millions d’euros pour éliminer 12 000 voitures tous les jours à Bruxelles. Ce qui serait un pas en avant énorme puisqu’on estime qu’il faut enlever au moins quatre fois ça pour éliminer tous les bouchons à Bruxelles. Donc, on règle un quart du problème avec 18 millions d’euros par an”, détaille le député bruxellois.

La récompense des 3 euros par trajet pourrait être obtenue pendant 2 ans maximum.

YdK

► Bruxelles connait-elle un passage de la voiture vers le vélo?