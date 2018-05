Des boîtes en aluminium pour éviter les emballages intempestifs dans les restaurants bruxellois

Tiffin, c’est le nom de cette boîte en aluminium arrivée en 2014 de Vancouver et qui convainc de plus en plus de restaurants bruxellois.

Manger dans une boîte en aluminium réutilisable : de nombreux jeunes sont séduits par le concept qui mêle écologie et facilité d’usage. Avec cette barquette, vendue cinq euros, les étudiants et autres clients de restaurants peuvent ainsi emporter un plat en toute tranquillité, sans plastique ni emballage en trop. Une quarantaine de restaurants de la Région bruxelloise sont déjà partenaires et désormais, des écoles encouragent leurs étudiants à changer leurs habitudes grâce à cette boîte.

■ Reportage de Thomas Destreille et Thierry Dubocquet.