Bilan positif après trois mois pour See U dans l’ancienne caserne Fritz Toussaint

“See U”, le projet d’occupation temporaire de l’ancienne caserne Fritz Toussaint à Ixelle, a été inauguré il y a trois mois. Guinguette, vélodrome, cinema, expositions, musique, concerts, les activités se multiplient depuis l’ouverture.

Lancé avec 41 projets, See U en accueille aujourd’hui 75 et affiche quasi complet. Activités culturelles, ludiques, gastronomiques, sociales, dédiées à l’environnement, à l’innovation ou aux familles, les organisateurs ont le sourire, d’autant que, selon eux, l’affluence ne cesse de grimper. Des animations ont lieu tout l’été pour petits et grands et de gros événements s’annoncent déjà pour la rentrée, comme un festival street art le week-end du 22 septembre.

►Reportage de Thomas Dufrasne et Marjorie Fellinger

