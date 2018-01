Bientôt une diminution du nombre de conseillers communaux ? “Cela augmenterait notre charge de travail”

Pour ce premier numéro de “Question Politique”, Jean-Christophe Pesesse et ses invités reviennent sur les récentes propositions régionales autour de la gouvernance et plus précisément la question de la réduction du nombre de conseillers communaux et d’échevins.

Comment les élus locaux envisagent ces propositions autour de la gouvernance ? Cette réduction du nombre d’échevins et de conseillers communaux entraînera-t-elle forcément une augmentation de la charge de travail pour ceux qui resteront en place ? Et qu’en sera-t-il de la répartition des postes entre les différents partis ? Le débat est lancé avec quatre jeunes élus locaux sur le plateau de “Question Politique”.

■ Les invités : Liesbet Temmerman (Ecolo-Groen, conseillère communale à la Ville de Bruxelles), Sabrina Baraka (MR, échevine de l’État civil à Ganshoren), Romain de Reusme (PS, échevin des Travaux publics à Ixelles), Delphine De Valkeneer (cheffe de groupe DéFI à Woluwe-Saint-Lambert) et Pascal Delwit (politologue, CEVIPOL).

