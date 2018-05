Biddit, le nouveau site des notaires belges pour enchérir sur des biens immobiliers

Le marché de l’immobilier s’adapte aux nouvelles technologies : les notaires belges ont ainsi lancé le site Biddit, permettant de placer une enchère sur un bien immobilier manuellement ou automatiquement.

Grâce à Biddit.be, l’acheteur potentiel sait dans quelle catégorie de prix se trouve une maison. Il peut faire une offre via son ordinateur en utilisant sa carte d’identité électronique ou via l’application Itsme. Les enchères peuvent être faites manuellement ou automatiquement jusqu’à un montant maximum prédéterminé.

“Avec la vente online, vous pouvez devenir propriétaire d’une maison en quelques semaines. C’est beaucoup plus rapide qu’une vente classique, où l’on compte entre 3 et 4 mois entre le compromis de vente et l’acte. Avec la vente online, le notaire aura accompli toutes les démarches à l’avance, de sorte que, et en tant qu’acheteur, et en tant que vendeur, vous sachiez immédiatement où vous vous situez”, explique, Renaud Gregoire, porte-parole de Fednot, la fédération des notaires.

Les ventes online via Biddit commencent avec environ 50 biens répartis à travers le pays. Les enchères pourront débuter dès début juin. L’offre Biddit sera ensuite étendue dans les mois à venir. (avec Belga)

■ Reportage de Michel Geyer et Jennifer Fuks