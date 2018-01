Benoît Cerexhe (CDH): “Ecolo, Défi et le PS ont une vision de gauche des allocations familiales”

Le dossier des allocations familiales bloque au sein de la majorité bruxelloise.

Le dossier du futur modèle d’allocations familiales continue de faire de bruit à Bruxelles, seule entité fédérée qui n’a pas encore réussi à se mettre d’accord sur le futur système. En cours de semaine, la ministre bruxelloise à l’Aide aux personnes Céline Fremault a mis la pression en exigeant un accord d’ici Pâques.

L’exécutif bruxellois planche actuellement sur un montant de base allant de 140 à 150 euros par enfant. Invité ce samedi dans Les Experts, Benoît Cerexhe, chef de groupe CDH au parlement bruxellois, pointe un “blocage au sein du gouvernement. On a deux visions totalement différentes. Une vision de gauche d’Ecolo, de Défi et du PS qui veulent une allocation de base peu élevée avec des suppléments pour les allocataires sociaux. Le CDH demande une allocation de base plus élevée avec des suppléments d’âge et des suppléments sociaux.”