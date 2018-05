La Belgique toujours sur la troisième marche du podium

La Belgique, qui s’était hissée à la troisième place du classement FIFA, publié le 12 avril par la Fédération internationale de football (FIFA), se maintient sur la même marche du podium, après la parution ce jeudi du nouveau classement. Dans l’attente de son prochain duel amical, le 2 juin contre le Portugal de Cristiano Ronaldo, les diables n’ont pas disputé la moindre rencontre depuis la précédente publication.

En tête du classement FIFA, l’Allemagne, championne du monde, conserve la première place avec 1.544 points devant le Brésil (1.384). La Belgique en compte 1.346. Suivent le Portugal (1.306) et l’Argentine (1.254). Le top-10 est inchangé: 6e Suisse (1179), 7e France (1166), 8e Espagne (1162), 9e Chili (1146) et 10e Pologne (1128). Il faut descendre à la… 48e place pour trouver un premier changement. La Norvège (608) remonte en effet d’un rang, tout comme la Hongrie de Georges Leekens (604), 49e, et le Cameroun (603), qui complète le top-50. Les adversaires des Diables Rouges dans le Groupe G du mondial russe restent également à leur place: 13e Angleterre (1040), 14e Tunisie (1012), 55e Panama (574). Après le Portugal, deux autres matches amicaux sont programmés au Roi Baudouin le 6 juin contre l’Egypte, 46e (636) et le 11 contre le Costa Rica, 25e (858). Les Belges joueront leur premier match au Mondial face à Panama, le lundi 18 juin à Sotchi (17h00). Le prochain classement de la FIFA sera publié le 7 juin.

Belga