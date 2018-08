Les Belgian Tornados, en or à Berlin, conservent leur titre européen

Les Belgian Tornados ont à nouveau conquis l’or à Berlin samedi, conservant leur titre de champions d’Europe du relais 4X400m (messieurs).

Dylan Borlée, Jonathan Borlée, Jonathan Sacoor et Kevin Borlée, dans cet ordre, l’ont emporté en 2:59.47, soit le meilleur chrono européen de l’année.

La Grande-Bretagne a pris la deuxième place en 3:00.36. L’Espagne complète le podium, 3e en 3:00.78.

En série déjà avec un chrono de 3:02.55, Julien Watrin, Robin Vanderbemden, Jonathan Sacoor et Dylan Borlée avaient impressionné.

C’est la 10e médaille pour le relais 4X400m dans un grand championnat en 21 finales au fil de dix années au plus haut niveau. Une longévité exceptionnelle qui permet à Kevin Borlée, médaillé d’argent du 400m la veille, et Jonathan Borlée, en bronze sur le tour de piste vendredi, d’enrichir leur palmarès entraînant dans leur sillage leur frère Dylan alors que la nouvelle pépite belge de cette épreuve, Jonathan Sacoor, est déjà prêt à prendre la relève.

Le jeune athlète de 19 ans, champion du monde junior (U20) à Tampere, claque des chronos avec une époustouflante aisance, laissant espérer encore un beau futur au relais de Jacques Borlée dont l’aventure au grand jour avait débuté aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008 (4e en finale).

Avec cette médaille d’or décrochée samedi à l’Euro, la troupe de Jacques Borlée affiche un bilan de dix médailles: quatre en or (avec l’Euro en plein air 2012 et 2016 et l’Euro indoor 2015), deux d’argent et quatre de bronze.

Belga