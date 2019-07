Baignades dans les étangs bruxellois : les inscriptions sont terminées

Il faudra patienter ces trois prochains week-end pour espérer avoir une place.

C’est terminé, annonce la DH : il n’est plus possible de s’inscrire sur le site d’Expedition Swim pour participer aux baignades dans les étangs bruxellois, prévues du 19 juillet au 4 août prochains. Près de 2000 personnes se sont inscrites pour pouvoir nager dans l’un des trois étangs bruxellois ouverts à la baignade.

Ceux qui n’ont pas eu le temps de s’inscrire auront une dernière chance de participer à cet événement estival en se présentant le jour-même devant l’étang. Des places vacantes pourraient être confirmées sur le moment.

Pour rappel, l’étang de la Pede, à Anderlecht, sera ouvert à la nage les vendredi 19 et samedi 20 juillet. L’étang du Bois de la Cambre sera ouvert les samedi 27 et dimanche 28 juillet. Et l’étang des Pêcheries à Watermael-Boitsfort sera disponible les samedi 3 et dimanche 4 août. Un espace de 25 mètres sur 25 sera disponible pour les nageurs, qui pourront profiter de cette zone de baignade par groupe de 50 personnes.

Des bénévoles et maîtres-nageurs seront présents pour sécuriser l’espace.

Gr.I. – Photo : Belga