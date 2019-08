Bagages bloqués à Brussels Airport : “Toutes les opérations revenues à la normale”

Toutes les opérations se déroulaient normalement dimanche matin à l’aéroport de Bruxelles, a indiqué la porte-parole de Brussels Airport, Nathalie Pierard. La veille, un problème technique du système de traitement des bagages avait empêché l’embarquement de nombreuses valises.

Quelque 6.000 bagages étaient restés bloqués samedi à Zaventem. Ceux-ci ont désormais tous été classés par destination et une partie a déjà été renvoyée. “L’objectif est d’en renvoyer le maximum possible ce dimanche“, a précisé Nathalie Pierard. Environ 89.000 passagers – départs et arrivées – sont attendus ce dimanche à Brussels Airport.

Belga (Photo : Belga)