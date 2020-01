Bad Boys 3 : le blockbuster hollywoodien réalisé par deux Bruxellois

Le film “Bad Boys 3”, avec Will Smith, est en tête du box-office américain. A la réalisation, on retrouve pourtant deux Bruxellois d’adoption : Bilall Fallah et Adil Er Arbi, que nous avions déjà rencontrés lorsqu’ils tournaient à Bruxelles il y a plusieurs années.

En 2015, BX1 avait pu rencontrer les deux réalisateurs, à l’occasion de la bande-annonce de “Black”, leur film sur les bandes urbaines.

Elus Bruxellois de l’année pour le film cette année là, ils avaient été salué pour leur promotion de la Ville de Bruxelles.

■ Récit : Alexis Gonzalez.