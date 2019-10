Axa Banque Belgique passe aux mains de Crelan

Axa a confirmé vendredi avoir conclu un accord, pour un montant de 620 millions d’euros, afin de céder ses activités bancaires en Belgique, Axa Banque Belgique, à Crelan Banque. L’acquisition donnera lieu, à terme, à une fusion dans laquelle toutes les activités seront exercées sous le logo de Crelan, note cette dernière.

Avec l’arrivée d’Axa Banque Belgique, le Groupe Crelan doublera de taille, a-t-il précisé. “Ainsi, le groupe gérera plus de 37 milliards euros de dépôts et plus de 38 milliards euros de crédits. Elle offrira des services financiers à plus de 1,7 million de clients. Crelan deviendra dès lors la 5ème banque en Belgique.”

Axa cède ainsi 100% de sa filiale belge pour un montant total de 620 millions d’euros, comprenant un montant de 540 millions d’euros en numéraire, et le transfert de 100% de Crelan Insurance (valorisée à 80 millions d’euros) – qui vend principalement des assurances solde restant dû liées aux crédits logement et aux prêts à tempérament -, à Axa Belgique.

Par ailleurs, Axa et Crelan ont conclu un accord de distribution de long terme en assurance dommages et prévoyance (assurance relative à des prêts immobiliers, prêts à la consommation et prêts aux entreprises).

“Nous sommes convaincus qu’Axa Banque Belgique bénéficiera fortement de son rapprochement avec Crelan, s’appuyant sur des économies d’échelle et sur leurs offres de produits respectives”, a commenté Thomas Buberl, directeur général d’Axa.

Le communiqué stipule d’ailleurs que la transaction devrait avoir un impact positif sur le ratio de solvabilité II du Groupe Axa d’environ quatre points et générer un élément négatif non-récurrent affectant le résultat net à hauteur de 0,6 milliard d’euros dans le compte de résultat consolidé du Groupe pour l’année 2019. Le résultat opérationnel généré par Axa Banque Belgique, qui compte 860.000 clients, s’est établi à 47 millions d’euros en 2018.

Fin de l’année dernière, la société comptait 790 employés et 550 agences bancaires en Belgique. En outre, Axa prendra une participation minoritaire de 9,9% dans Crelan et Axa Banque Belgique, pour un investissement total de 90 millions d’euros.

La banque Crelan compte, elle, 920.000 clients pour 580 agences dans tout le pays. Le Groupe Crelan, quant à lui, composé de Crelan et de ses filiales (Crelan Insurance et Europabank), affiche 2.859 collaborateurs, pour 633 agences. La finalisation de la transaction devrait avoir lieu au cours du deuxième trimestre 2020.

“Tout au long de ce processus d’intégration, des consultations structurelles seront organisées avec les partenaires sociaux et les représentants des agents bancaires indépendants afin de garantir un déroulement aussi harmonieux que possible de la fusion”, ajoute encore Crelan.

Belga