Bruxelles-Ville : avis positif pour le nouveau parc municipal à l’Eglise de la Chapelle

Le comité consultatif d’urbanisme a donné un avis positif pour un nouveau parc municipal entre l’Eglise de la Chapelle et les tours Brigitinnes.

Le projet, qui fait partie du contrat de quartier Jonction, a suscité de nombreuses consultations avec les résidents avant cette demande de permis. L’avis non contraignant prévoit un certain nombre de conditions, comme la suppression de six places de stationnement faisant obstruction à l’Eglise Brigitinnes ainsi qu’une augmentation des espaces verts sur le site.

Le projet doit toutefois faire l’objet d’un appel d’offres avant le mois d’août car c’est la région qui décide en dernier ressort de la délivrance du permis. Mais étant donné que la Ville de Bruxelles s’est abstenue dans le comité de consultation – elle a soumis le projet et ne peut donc pas émettre de jugement neutre – les avis proviennent exclusivement d’institutions régionales telles que Patrimoine.brussels et Bruxelles Mobilité. Et ce conseil est positif.

Lors de la réunion du comité de consultation de ce mardi, la construction d’un nouveau quartier résidentiel sur le site de l’ancien centre administratif national (RAC) a également été abordée. Mais ce conseil est reporté. “C’est courant dans des fichiers aussi volumineux“, explique Persoons à Bruzz, qui souhaite d’abord rendre des comptes au Collège des Echevins. “La station de métro était d’ailleurs dans le même cas“.

L’avis final du comité de consultation est prévu pour la fin du mois de mars.

T.Dest / Image : Google Maps