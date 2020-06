Autrement vous emmène en voyage près de chez vous

Comment imaginer ses vacances en Belgique, ou dans des pays tout proche ? Comment repenser sa façon de voyager?

On part en voyage près de chez nous dans ce nouveau numéro d’Autrement. Parce qu’on aime vous faire découvrir des alternatives plus lentes et plus respectueuses de l’environnement, mais aussi parce que cette année, mesures sanitaires obligent, on a pas vraiment le choix.

Avec

Lisa Blondiau de l’ASBL Gratte, qui organise des voyages entre personnes valides et personnes en situation de handicap.rail

François Struzik, photographe et co-créateur de l’agence Hike Up

Fabian Pirard, à l’initiative de railtrip.travel qui promeut les voyages en train

Pauline Moulin, l’aventurière alias Madame Bougeotte

Mais aussi

Monsieur Iou, auteur de la BD le Tour de Belgique

et Manon Brulard, de Welcome to my Garden