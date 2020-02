Autrement: une campagne pour dédiaboliser les poils des femmes

Une campagne lancée par des étudiantes de l’IHECS dénonce l’injonction faite aux femmes concernant leur pilosité. C’est le sujet de l’émission Autrement ce mardi 4 février.

Cinq étudiantes de l’IHECS, l’école de communication bruxelloise, ont récemment lancé une campagne appelée “Le sens du poil”, pour tenter de dédiaboliser la pilosité féminine. Le but: dénoncer, à travers un travail transmédiatique, cette injonction faite aux femmes depuis des décennies et les encourager à faire ce qu’elles veulent de leur corps. Ce qui était à la base un projet de fin d’étude est devenu un véritable mouvement: aujourd’hui le compte Instagram “Le sens du poil” compte plus de 15.000 abonnés. Une exposition a également été organisée à la Rainbow House.

L’émission Autrement de Cyprien Houdmont revient ce mardi soir sur cette thématique, en recevant autour de la table Charlotte Houben, une des responsables de la campagne “Le sens du poil”, Letizia Finizio, Andréa Banze, Adebissi Adeye, et la sociologue Aurélie Aromatario.

La rédaction – Photo: capture Le sens du poil