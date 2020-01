Autrement : un bâtiment exemplaire, c’est quoi ?

Qu’est-ce qu’un bâtiment exemplaire ? Il s’agit d’une habitation qui est censée être une source d’inspiration, un modèle qui préfigure l’habitat de demain. Ne croyez pas que cela se limite à des immeubles dont l’efficacité énergétique est optimale. Les critères sont bien plus nombreux.

Des projets architecturaux et sociaux font l’objet depuis plusieurs années d’un concours “Be Exemplary” initié par la Région bruxelloise. Nous avons rencontrés plusieurs des lauréats dont Alizée Dassonville et Guillaume Sokal. Ainsi que le coordinateur du projet Be Exemplary, Christophe Bastien, et de l’architecte, Christophe De Nys.

