Autrement : quand l’accueil des réfugiés favorise le vivre ensemble

Pour ce dernier numéro de l’année 2020, Cyprien Houdmont évoque dans Autrement l’accueil des réfugiés en Région bruxelloise avec les personnes qui se mobilisent chacun.e à leur manière pour épauler ces réfugiés et favoriser le vivre-ensemble.

Comment vivre ensemble malgré nos différences ? Comment accueillir au mieux les personnes migrantes, réfugiés, demandeuses d’asile, primo-arrivante dans un objectif égalitaire ? Cyprien Houdmont en parle dans ce numéro d’Autrement avec ses invités : Nick Arnaud Giriyuja et Olivier Vermeulen, habitants de la maison collective Daryacu ; Adriana Costa Santos, de la Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés BXL Refugees ; et Cerise Vandenkerckhove, de l’ASBL Singa.

Chacun.e évoque ainsi ces projets qui permettent de la cohésion entre des Belges et des primo-arrivants ou demandeurs d’asile, à l’image de la maison Daryacu, où des chambres collectives ont été mises en place autour d’une salle commune, destinée à partager et à vivre ensemble. Ou encore les hébergements collectifs de la Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés, qui permettent de créer des dynamiques locales de mobilisation et qui sont géré par des bénévoles du collectif. Alors que l’ASBL Singa crée pour sa part des espaces de rencontre, d’échange et de collaboration entre les nouveaux arrivants et les locaux.

► Découvrez tous les numéros d’Autrement en replay sur notre page spéciale